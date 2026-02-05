Barış Manço Sergisi Romanya'da Açıldı - Son Dakika
Barış Manço Sergisi Romanya'da Açıldı

05.02.2026 16:17
Barış Manço'nun 27. yılı anısına Romanya'da 'Barış'ın Müziği' sergisi açıldı.

Anadolu rock müziğinin usta ismi şarkıcı, besteci ve söz yazarı Barış Manço'nun vefatının 27. yılı vesilesiyle Romanya'nın Köstence kentinde "Barış'ın Müziği: Kameradan Hikayeye" sergisi açıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, YEE tarafından hazırlanan sergi, 4 Şubat'ta Köstence Sanat Müzesi ev sahipliğinde kapılarını sanatseverlere açtı.

???????Manço'nun müziğini ve sanat yolculuğunu ziyaretçilerle buluşturan etkinlik, müzik, kültür ve teknolojiyi bir araya getirerek ziyaretçilere etkileşimli ve çok katmanlı bir deneyim sunuyor.

Serginin açılış töreni, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Derya Dingiltepe, Köstence Vali Yardımcısı Şenol Ali, YEE Romanya Müdürü Mustafa Yıldız ve Köstence Sanat Müzesi temsilcisi Smaranda Tulea'nın katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta yapılan konuşmalarda, Manço'nun müziğinin ötesine geçen sanat anlayışıyla barışın, hoşgörünün ve kültürel birlikteliğin simge isimlerinden biri olduğu vurgulanırken, serginin Türkiye ile Romanya arasındaki kültürel diplomasiye katkı sunan önemli bir etkinlik olduğuna dikkat çekildi.

Başkonsolos Dingiltepe, burada yaptığı konuşmada, "Barış Manço'yu her yaştan insan mutlaka dinlemiştir, anlam dolu şarkılarıyla, temsil ettiği değerlerle, arkasında bıraktığı eserlerle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Ali de "Dobruca'da doğmuş büyümüş biri olarak 7 yaşında İstanbul'a gittiğimde kendisiyle tanışmıştım, aynı gün kasetlerini de İstanbul'dan aldım. Romanya'ya döndüğümde çok büyük bir sevgi ve aşkla şarkılarını dinledim, hala da dinliyorum." ifadelerini kullandı.

YEE Romanya Müdürü Yıldız ise enstitü olarak böyle anlamlı bir çalışmayı gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çocukluğumuzdan beri kulağımızda Barış Manço'nun nağmeleri var. Romanya'da soydaşlarımızın da bildiği, dinlediği, Türk kültür felsefesini dünyaya tanıtmış, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin, Hacı Bayram Veli'nin ve daha nicelerinin silsilesini sanki takip etmiş ve günümüze aynı anlamlı mesajı taşımıştır. Biz de Yunus Emre Enstitüsü olarak bu pek değerli sanatçıyı dünyaya tekrar hatırlatmaya çalışıyoruz."

"Barış'ın Müziği: Kameradan Hikayeye" sergisi, sanatçının kuşakları aşan mirasını çağdaş ve dijital bir anlatımla yeni nesillere aktarırken, Köstence'de kültürlerarası diyaloğu güçlendiren anlamlı bir platform olma niteliğini taşıyor.

9 Şubat'a kadar ziyaretçilere açık olacak sergide, Barış Manço'nun hafızalara kazınan şarkıları, sanat yaşamı ve şarkılarının yazılma hikayeleri, özel olarak tasarlanan dijital panolar aracılığıyla ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Fotoğraflara entegre edilen QR kodlar sayesinde katılımcılar, mobil cihazlarıyla video kliplere ve arşiv görüntülerine anında erişim sağlayabiliyor. Bu etkileşimli yapı, sergiyi klasik bir izleme deneyiminin ötesine taşıyarak ziyaretçileri aktif bir keşif sürecine sokuyor. Ayrıca eserlerin ortaya çıkış öyküleri ve sanatçının üretim sürecine dair paylaşılan bilgiler, Barış Manço'nun çok yönlü sanat anlayışını daha yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Kaynak: AA

