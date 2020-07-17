Barış Pınarı Bölgesi'ndeki gençler diploma için ter döktü - Son Dakika

Barış Pınarı Bölgesi'ndeki gençler diploma için ter döktü

Barış Pınarı gençleri lise bitirme sınavlarına katıldı

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı ile her alanda normalleşme döneminin başladığı Telabyad ve Resulayn'da, eğitim öğretim hayatına yeniden dönen binlerce genç, Türkiye'nin sağladığı imkanlarla geleceklerini belirlemeye başladı.

Geçen hafta, Türkiye'deki üniversitelere yerleşebilmek için Yabancı Öğrenci Sınavına giren öğrencilerden sonra bu hafta da uzun süredir okullarından ayrı kalan lise öğrencileri, bitirme sınavlarında ter döktü.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinesinde Milli Eğitim Koordinatörlüğü nezaretinde Telabyad ve Resulayn'da, 12-14 ve 16 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen lise bitirme sınavları sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Toplam 764 öğrencinin katıldığı sınavların güvenliği, Emniyet Koordinatörlüğü, 16'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve İnsani Yardım Tugayı tarafından sağlandı.

Türkiye'deki bütünleme sınavıyla eşdeğer olan bakalorya sınavlarına katılan öğrencilere Kızılay da su ikramında bulundu.