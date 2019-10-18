Barış Pınarı Harekat bölgesinde mayın ve EYP temizliği sürüyor
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde, komandoların terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) imha çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:32 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde, komandoların terör örgütü PKK/ YPG tarafından tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) imha çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri imha çalışmalarına devam ediyor" denildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Askerin mayın temizleme çalışması
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber: ANKARA, -
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