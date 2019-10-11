Barış Pınarı Harekatı'na Çadlı yetimlerden destek
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Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Çad'ın başkenti Encemine'de bulunan İDEA Türkiye yetimhanesinden geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:46 Kaynak: İHA
Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Çad'ın başkenti Encemine'de bulunan İDEA Türkiye yetimhanesinden geldi.
Merkezi Türkiye'de bulunan İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneğinin Çad Encemine'de bulunan yetimhanesindeki yetimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi. Yetimhanede eğitim gören öğrenciler 2. gününe giren Barış Pınarı Harekatı'na dua ederek destek verdi. Çadlı minik yetimler "Dualarımız sizinle!", "Allah Barış Pınarı'na katılan askerleri korusun" şeklinde dua etti. - ÇAD
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