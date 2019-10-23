Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek

50 dakika önce

Taşova'da ilkokul öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek için kermes düzenledi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Taşova'da ilkokul öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek için kermes düzenledi.

Şehit Ferhat Bolat İlkokulu öğrencileri tarafından okul bahçesinde gerçekleştirilen kermeste öğrenci velilerinin hazırladıkları gıda ürünleri satışa çıkartıldı.


Okul Müdürü Mustafa Özçifçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.


Veliler tarafından destek amaçlı kermes düzenlendiğini anlatan Özçifçi, amaçlarının öğrencilerin yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek ve öğrencilere vatan sevgisini aşılamak olduğunu belirtti.


Özçifçi, kermese yoğun ilgi gösterildiğini ve elde edilecek kazancın Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışlanacağını sözlerine ekledi.

Barış Pınarı Harekatı, Taşova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda yürüttüğü siyasi başarısı sosyal medyada TurkeyWon etiketiyle gündem oldu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harita ile Rusya mutabakatının ayrıntılarını aktardı Barış Pınarı Harekatı süresince gönüllü askerliğe 130'u kadın, 2 bin 330 kişi başvurdu Terörden arındırılan Rasulayn'da, terör örgütünü YPG/PKK'nın kullandığı merkezler görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 17:10:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]