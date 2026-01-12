Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, 1994 yılında göreve giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Barış Selçuk'un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik amacıyla, bu yıl 26'ncısını düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gazeteciliğin kamuoyu ve vicdan açısından ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırladıklarını söyledi.

AA çalışanlarına iki ödül

Konuşmaların ardından jüri tarafından belirlenen Ulusal Haber, İzmir Kent Haberi, İzmir Kent TV, Haber Fotoğrafı dallarında birincilik ödülleri ve Hande Mumcu Özendirme Ödülleri sahiplerine verildi.

"Ulusal Haber" dalında Sözcü Gazetesi'nden Özgür Cebe birincilik, Birgün Gazetesi muhabiri İsmail Arı da Hande Mumcu Özendirme Ödülü aldı.

"İzmir Kent Haberi" dalında Yenigün Gazetesi'nden Nurcan Etik'e birincilik ödülü verildi. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü 9 Eylül Gazetesi'nden Ömer Ceylan'ın oldu.

"İzmir Kent TV Haberi" dalında Halk TV'den Yağmur Beril Varol ve Şahin Karaşahin birinciliğe layık görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü Hakan Gözalan ile Mustafa İç elde etti.

"Haber Fotoğrafı" dalında Anadolu Ajansından Mehmet Emin Mengüarslan birincilik ödülünü aldı.

"Haber Fotoğrafı" dalında birinci olan Anadolu Ajansı kıdemli foto muhabiri Mehmet Emin Mengüarslan, ödülünü Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Temsilcisi Şükrü Akın'dan aldı.

Bu kategorinin Hande Mumcu Özendirme Ödülü ise Anadolu Ajansı kıdemli foto muhabiri Mahmut Serdar Alakuş'a verildi.