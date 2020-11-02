Barış Sitesi sakinleri: 'Sağlam diye oradan ev aldık' - Son Dakika

Barış Sitesi sakinleri: 'Sağlam diye oradan ev aldık'

02.11.2020 18:02
Barış Sitesi sakinleri: 'Sağlam diye oradan ev aldık', System.String[]

İZMİR açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremden büyük hasar gören ve 4 bloğundan 3'ünün yıkıldığı Barış Sitesi apartmanı sakinleri, yıllar önce evlerini sağlam olduğunu düşündükleri için satın aldıklarını söyledi.

İZMİR açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremden büyük hasar gören ve 4 bloğundan 3'ünün yıkıldığı Barış Sitesi apartmanı sakinleri, yıllar önce evlerini sağlam olduğunu düşündükleri için satın aldıklarını söyledi. Bina sakinlerden Güler Elçi, "Biz de, o Gölcük depreminden kurtulan bir kişiden almıştık evimizi. 'Burayı Gölcük depremzedeleri için tahsis ettiler' diye güvenli bir yer sandık. Çok güzel diye aldık. 20 senedir burada oturuyoruz. Böyle olacağını bilseydik almazdık. Sağlam diye aldık" dedi.

Geçen cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, yıkılan binaların sebepleri de araştırılıyor. Daha önceki depremlerde olduğu gibi kötü zemin, malzemeden çalan müteahhit, bilinçsiz vatandaş, kolonları kesilmiş binalar ve deniz kumundan yapılan demiri yetersiz bloklar depreme dayanamıyor. Depreme dayanamayan ve dört bloktan üçünün yıkıldığı Barış Sitesi sakinleri, yıllar önce evlerinin sağlam olduklarını düşündükleri için satın aldıklarını söyledi.

GÖLCÜK DEPREMZEDELERİNE TAHSİS EDİLMİŞTİ99 yılında Gölcük depreminden sağ çıkanlar için Barış Sitesi'nin tahsis edildiğini söyleyen sakinlerden Güler Elçi, "Biz bu apartmanı alırken, 99 yılında Gölcük depreminden çıkarılan kişiler için bu binaların tahsis edildiğini öğrendik. Sonrasında da bu kişilerin de sattığını öğrendik. Biz de, o Gölcük depreminden kurtulan bir kişiden almıştık evimizi. Burayı depremzedeler için tahsis ettiler diye güvenli bir yer sandık. Çok güzel diye aldık. 20 senedir burada oturuyoruz. Böyle olacağını bilseydik almazdık. Sağlam diye aldık" dedi.APARTMAN GÖREVLİSİNİN EVİ YIKIMI DURDURDUYıkılmayan A bloğun altında apartman görevlisinin evi ve apartman yöneticilerinin toplantı odasının bulunduğunu dile getiren Elçi, şöyle konuştu: "Yıkılan C-D bloğunun altı boştu. Yıkılmayan A blokun altında ise site yöneticilerinin toplantı odasıyla, apartman görevlisinin evi vardı. Belki de bu blok ondan yıkılmadı ama içinin yıkık olabileceğini söylüyorlar." dedi. Bina sakinlerden Emine Şanlı ise, A-C-D bloklarının müteahhitlerinin farklı olduğunu dile getirerek, "Bu ev yapılırken, 3 tane müteahhit değiştirmiş. Sağlam yapılmadığını söylüyorlar."BİNALARIN KOLON SAYILARI FARKLIEkonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu ise, bloklardaki kolon sayılarının birbirinden farklı olduğunu ifade ederek, şu ifadeleri kullandı: "Bu 4 bloktan oluşan Barış Sitesi'nde 3 blok hasar görmüş. Biri yan yatmış, biri yıkılmış. Arkadaki daha düzgün görünüyor. Baktığımız zaman bu yan yatan binanın birinci katının yatay vaziyette durduğunu görüyoruz. Burada bir zemin probleminden çok, binanın sağ tarafında kolonlarında zayıflık söz konusu olabilir. Projesine bakıldığında burada bu hasarı doğuracak bir nokta görebiliriz veya imalat sırasında eksik yapılmış bir kolon, eksik yapılmış bir kiriş veya imal edilmiş bir üretim, uygulama görülebilir. O bakımdan bir bakışta binanın neden bu kadar hasar gördüğünü söylemek mümkün değil. Bir blokta kapıcı dairesinin olduğu söyleniyor diğer blokta ise, kolonların 3,35 metre olduğu, yıkılan binalarda da kapıcı dairesi olmadığı, kolonların 4,5 metre olduğu söyleniyor. Bütün bu farklar bile, bu deprem sırasında bu tip hasarları doğuracak hasarlar olabilir."'DEPREM YUMUŞAK KATI VURUR'

Prof. Dr. Kozanoğlu, şöyle devam etti: "Üretim sırasında malzeme doğru olabilir, üretim doğru olabilir. İşçilik yanlış olabilir. Her şey doğru olabilir zemin dikkate alınmamış olabilir. Dolayısıyla hangi kısım zayıfsa deprem gelir o kısmı bulur. Binayı yıkar. Doğru malzeme doğru işçilik ve doğru proje ile yapılmazsa kolon kesilirse altına projede olmadığı halde otopark yapılır, duvarlar kaldırılıp vitrin amaçlı camlar konulursa o katta bir zayıflık doğurmuş olur. O zayıflıkta, depremde bizim yumuşak kat dediğimiz bir olayı meydana getirir. Deprem de bu yumuşak katı vurur."


Barış Sitesi sakinleri: 'Sağlam diye oradan ev aldık'
Barış Sitesi sakinleri: 'Sağlam diye oradan ev aldık'
Barış Sitesi sakinleri: 'Sağlam diye oradan ev aldık'
Barış Sitesi sakinleri: 'Sağlam diye oradan ev aldık'
Barış Sitesi sakinleri: 'Sağlam diye oradan ev aldık'
Barış Sitesi sakinleri: 'Sağlam diye oradan ev aldık'

Apartman, Sandık, Deprem, Gölcük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Barış Sitesi sakinleri: 'Sağlam diye oradan ev aldık' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İtalya'nın efsane futbolcusu Francesco Totti, korona oldu Son Dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı Henüz 31 yaşındaydı! 3 çocuk babası çatı çatında intihar etti Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Öldürülen gencin annesinin isyanı: Oğluma tatlı yerine kurşun yedirdiler 5 gündür işe gelmeyen arkadaşlarını evde ölü buldular Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı
Dinamo Kiev'de Barcelona maçı öncesi 6'sı futbolcu 11 kişi korona oldu Dinamo Kiev'de Barcelona maçı öncesi 6'sı futbolcu 11 kişi korona oldu         
17:49
Adıyaman'da genç sağlık memuru evinde ölü bulundu Adıyaman'da genç sağlık memuru evinde ölü bulundu         
17:22
ABD'li oyuncu Eddie Hassell silahla vurularak öldürüldü ABD'li oyuncu Eddie Hassell silahla vurularak öldürüldü         
17:01
Altınları almak için yol kenarında gelini döven damat, 'yağma' suçundan tutuklandı Altınları almak için yol kenarında gelini döven damat, 'yağma' suçundan tutuklandı         
16:43
Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü         
16:28
İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek, tedavi gördüğü hastaneden tüm Türkiye'ye el salladı İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek, tedavi gördüğü hastaneden tüm Türkiye'ye el salladı         
15:47
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok         
15:12
Metro istasyonunda korkunç kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı Metro istasyonunda korkunç kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı         
14:49
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak         
14:37
Yeni Zelanda'da ilk kez yerli halktan bir kadın, dışişleri bakanlığı görevine atandı Yeni Zelanda'da ilk kez yerli halktan bir kadın, dışişleri bakanlığı görevine atandı         
14:13
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi         
11:29
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 18:06:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Barış Sitesi sakinleri: 'Sağlam diye oradan ev aldık' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei