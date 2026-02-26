Barış Yarkadaş'tan "Kabe'de hacılar" performansı - Son Dakika
Barış Yarkadaş'tan "Kabe'de hacılar" performansı

Barış Yarkadaş'tan "Kabe'de hacılar" performansı
26.02.2026 01:21
Gazeteci Barış Yarkadaş, bir televizyonun canlı yayınında, son günlerin en popüler ilahisi olan, "Kabe'de Hacılar" ilahisini söyledi.

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın katıldığı bir televizyon programında canlı yayında ilahi söylemesi sosyal medyada gündem oldu.

CANLI YAYINDA "KABE'DE HACILAR" İLAHİSİNİ SÖYLEDİ

TV100 ekranlarında yayınlanan programda, "Kabe'de Hacılar" ilahisini seslendiren Yarkadaş'ın performansı, izleyiciler ve stüdyodaki konuklar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Yarkadaş'ın bu görüntüleri kısa sürede viral hale geldi. Sosyal medya kullanıcıları, alışılmışın dışındaki bu anları ilgiyle karşılarken, video binlerce paylaşım ve yorum aldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 4z4qwpvv2j 4z4qwpvv2j:
    müsliman olan herkes söyler dinler bu işin partisi olmaz 71 5 Yanıtla
  • Salih Sönmez Salih Sönmez:
    helal olsun böyle solcu olsun başımızın taci olsun 36 7 Yanıtla
  • Sedat Gün Sedat Gün:
    Akışlıyorum Barış.. 31 5 Yanıtla
  • Behzat Behzat:
    barış biraz daha zorla transferin yakındır. 9 16 Yanıtla
  • Umut Ürgün Umut Ürgün:
    bi sen eksiksin 4 16 Yanıtla
