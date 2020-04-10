Baro Başkanı Han'dan Polis Haftası mesajı - Son Dakika

Malatya Barosu Başkanı Enver Han, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıldönümünü dolayısıyla yayımladığı mesajda, akşam hep birlikte polisleri alkışlayacaklarını söyledi.



Han, yayımladığı mesajda akşam saat 21.00'de polisleri balkonlarda alkışlayacaklarını ifade ederek, "Salgın hastalığı yaşadığımız bu dönemde polisimizin fedakarlığı unutulmayacaktır. Demokratik bir devlet olmanın en önemli gereklerinden birisi insan hak ve özgürlüklerinin önündeki engellerin kaldırılması ve hukukun üstünlüğü prensibinin sosyal ve siyasal alanda egemen kılınmasıdır. Yaşamsal öneme sahip bu temel ilkelerimizin uygulamaya geçirilmesinde Türk Polis Teşkilatımızın çok önemli bir rolü vardır. Yasaları uygularken insan hak ve özgürlüklerine gösterilen hassasiyet ile güvenlik ve özgürlük dengesini sağlamak, günümüzde çağdaş bir devletin en önemli göstergelerinden birisi haline gelmiştir" ifadelerine yer verdi.



Han, "Kuruluşundan bugüne kadar, ülkemizde huzur ve güvenliği sağlamayı, vatandaşımızın can ve mal güvenliği ile namusunu korumayı, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen, gücünü Kanunlardan, desteğini de halktan alan Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. - MALATYA