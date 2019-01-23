Bartın 2,5 Ay Önce Evlenmişti, Kazada Öldü

2,5 ay önce evlenmişti, kazada öldü (YENİDEN) Bartın
'da otelde beraber çalıştığı arkadaşıyla evlerine gitmek için yola çıkan Tanju Kalaycı (31), arkadaşının arızalanan aracını iterken canından oldu. 2,5 ay önce evlenen Tanju Kalaycı'nın ölümü üzüntü yarattı.
Kaza gece saatlerinde, Bartın Polisevi kavşağında meydana geldi. Bir otelde çalışan Mustafa Akkabak (42) ve Tanju Kalaycı, Çeştepe
Köyü'ndeki evlerine gitmek üzere yola çıktı. Mustafa Akkabak idaresindeki 74 DF 831 plakalı otomobil arızalandı. Tanju Kalaycı'nın aracı ittiği sırada Recep Bayrak (31) idaresindeki 74 AAD 252 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada iki otomobil arasında sıkışan Tanju Kalaycı olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Mustafa Akkabak yaralandı. Arızalanan otomobile çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Recep Bayrak ve araçta bulunan Yusuf Kaynak (50) ise yaralandı. Bartın Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Tanju Kalaycı'nın cenazesi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2,5 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ
Aynı otelde çalıştığı arkadaşının arızalanan otomobilini iterken canından olan Tanju Kalaycı'nın, 3 Kasım günü çalıştığı otelde düzenlenen düğünle Gülşen Kalaycı ile evlendiği öğrenildi. AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı'nın kuzeni olan Tanju Kalaycı'nın nikah şahitliğini ise AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz
Tunç yapmıştı. Tanju Kalaycı'nın ölümü üzüntü yaratırken, bugün toprağa verilecek.