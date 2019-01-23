Bartın Arızalanan Otomobile Çarptı 1 Ölü, 3 Yaralı

Bartın'da arızalanıp sürücünün arkadaşı tarafından itilen otomobile arkadan gelen araç çarptı.

Bartın'da arızalanıp sürücünün arkadaşı tarafından itilen otomobile arkadan gelen araç çarptı. Kazada aracı iten Tanju Kalaycı (31) yaşamını yitirirken, ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü ile arızalanan otomobile çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.



Kaza, gece saatlerinde, Bartın Polisevi kavşağında meydana geldi. Bir otelde çalışan Mustafa Akkabak (42) ve Tanju Kalaycı, Çeştepe Köyü'ndeki evlerine gitmek üzere yola çıktı. Mustafa Akkabak idaresindeki 74 DF 831 plakalı otomobil arızalandı. Tanju Kalaycı'nın aracı ittiği sırada Recep Bayrak (31) idaresindeki 74 AAD 252 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada Tanju Kalaycı olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Mustafa Akkabak yaralandı. Arızalanan otomobile çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Recep Bayrak ve aynı araçta bulunan Yusuf Kaynak (50) ise yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Tanju Kalaycı'nın cenazesi de savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var

Ölüyle Selfie Çeken Mezarcı Hakkında Dava Açıldı

Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı

Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu