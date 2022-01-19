BARTIN'DA 138 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika

BARTIN'da yoğun kar yağışı nedeniyle 138 köy yolu ulaşıma kapanırken, 12 köye ise elektrik verilemiyor.

Kentte dün gece başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santime, Ulus ilçesinin yüksek kesimlerinde de 1,5 metreye ulaştı. Belediyeler, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar nedeniyle Bartın genelinde 138 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelinde 12 köye elektrik verilemiyor. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, köylere elektrik verebilmek 59 kişilik ekiple çalışmalarına devam ediyor.

ULUS'TA OKULLAR TATİL

Ulus ilçesinde kar yağışı nedeniyle kaymakamlık tarafından ilçe genelindeki tüm okulların tatil olduğu ve kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin idari izinli sayılacağı açıklandı.