Bartın'da bölünmüş yol çalışmaları - Son Dakika

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, türbe mevkisi ile özel idare kavşağı arası bölünmüş yol ihalesinin 27 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Bartın çevre yolunda hastane kavşağı, şehitlik köprüsü, türbe mevkii arasındaki kesimin tamamlanmasıyla bölge trafiğinin daha güvenli ve rahat hale geldiğini belirtti.

Türbe mevkisinden il özel idare kavşağına kadar olan bölümün yapım ihalesinin de 27 Temmuz'da Karayollları 15. Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirileceğini ifade eden Tunç, söz konusu yolun da yapılmasıyla şehir geçişinin rahatlayacağını, özellikle bu mevkide okulların bulunması nedeniyle öğrenci geçişlerinin, yaya ve araç trafiğinin daha güvenli hale geleceğini kaydetti.