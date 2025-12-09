Eski sevgilisiyle konuşmak için geldiği okul önünde intihara kalkıştı - Son Dakika
09.12.2025 22:20  Güncelleme: 23:34
Bartın'ın Ulus ilçesinde eski sevgilisiyle görüşmek için okulun yanına gelen 40 yaşındaki adam, silahla havaya ateş ettikten sonra başına ateş ederek ağır yaralandı.

Bartın'ın Ulus ilçesi Abdipaşa beldesinde eski sevgilisi ile konuşmak için çalıştığı okulun yakınına gelen ve tabancayla havaya ateş ederek çevrede endişe yaratan Ayhan G. (40), çevrede önlem alan jandarmanın ikna çabalarına rağmen başına dayadığı silahı ateşledi. Ağır yaralanan Ayhan G., hastanede tedaviye alındı.

OKULA SİLAHLA GELİP ESKİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Olay, saat 17.00 sıralarında beldedeki Abdipaşa ilkokulunda meydana geldi. Bir süre önce Abdipaşa ilkokulunda hizmetli olarak görev yapan eski sevgilisi E.Ü.'nin yanına giden ve çıkan tartışmada iddiaya göre ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle Ayhan G. için şikayet üzerine mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı verildi. Hakkında 15 ayrı suç kaydı bulunan manav Ayhan G., akşam saatlerinde yeniden okula silahla gelerek, bir kez daha E.Ü. ile görüşmek istedi.

BAŞINA ATEŞ EDEREK İNTİHARA KALKIŞTI

Kadın 'KADES' uygulaması yardımıyla durumu ekiplere bildirdi. Kısa sürede okula gelen jandarma ekipleri okul bölgesinde ve dışında güvenlik önlemi aldı. Okulun yan sokağında havaya 3 el ateş ederek, E.Ü. ile görüşmek istediğini ve intihar edeceğini söyleyen Ayhan G. jandarmanın uzun süren çabalarına rağmen ikna edilemedi. Ayhan G., başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihara kalkıştı.

Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Ayhan G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Jandarma, Güncel, Bartın, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    15 suc kaydi vrmis bisey demiyecem 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Eski sevgilisiyle konuşmak için geldiği okul önünde intihara kalkıştı
