Bartın\'da Kaçak Alkol Operasyonu

Bartın'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 10 litre etil alkol ve 2 adet alkol yapım kiti ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 10 litre etil alkol, 2 adet alkol yapım kiti ele geçirildi. Kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere imha edilmek üzere el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 1 kişi hakkında 5 bin 607 sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi. - BARTIN