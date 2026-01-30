Bartın\'da Masa Ücreti Alınmayacak

Bartın Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile, kentteki işletmecileri müşterilerinden masa ücreti, zorunlu servis ücreti, kuver ücreti gibi ilave ödeme talebinde bulunmamaları konusunda uyardı.

Bartın Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından 6 bin 502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında çıkarılan Fiyat Etiketi Yönetmeliği değiştiği hatırlatarak, "Restoran, lokanta, kafe, pastane ve benzeri yiyecek, içecek hizmeti sunulan işletmelerdeki menü ve fiyat listesinde servis ücreti, masa ücreti ve kuver ücreti başlığı altında ilave ücret alınmayacak" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından, hizmet sunucu kuruluşlar ile tüketiciler arasında ihtilafları önlemek ve tüketici mağduriyetini engellemek amacıyla yürütülen mevzuat değişikliği çalışması ilgili kuruluşlardan alınan görüşler dikkate alınarak tamamlanmış olup, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Önceki düzenlemede, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında çıkarılan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne göre, işletmeler, tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatlar dışında, servis ücreti gibi herhangi bir ad altında başka bir ücreti, menü ve fiyat listesinde açıkça yer vermek kaydıyla tüketicilerden talep edebilmekteydi. Bununla beraber, Ticaret Bakanlığı tarafından Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan son değişiklik sonucunda, Resmi Gazete'de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca, işletmeler tüketicilerden zorunlu olarak servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti veya benzeri adlar altında ilave ödeme talep edemeyeceklerdir. Tüketici sadece, bahşiş gibi, gönüllük esasına dayalı ödeme yapabilecek. Tüketiciler, sipariş verdikleri yiyecek ve içeceklerin bedeli dışında, yalnızca bahşiş gibi gönüllülük esasına dayalı olarak ve kendi istekleriyle ilave ödeme yapabilecekler, tüketicilerden zorunlu bir servis ücreti, masa ücreti talep edilmeyecektir" denildi. - BARTIN