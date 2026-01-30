Bartın'da Masa Ücreti Alınmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bartın'da Masa Ücreti Alınmayacak

Bartın\'da Masa Ücreti Alınmayacak
30.01.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Valiliği, işletmelerden ilave ödeme talep edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Bartın Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile, kentteki işletmecileri müşterilerinden masa ücreti, zorunlu servis ücreti, kuver ücreti gibi ilave ödeme talebinde bulunmamaları konusunda uyardı.

Bartın Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından 6 bin 502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında çıkarılan Fiyat Etiketi Yönetmeliği değiştiği hatırlatarak, "Restoran, lokanta, kafe, pastane ve benzeri yiyecek, içecek hizmeti sunulan işletmelerdeki menü ve fiyat listesinde servis ücreti, masa ücreti ve kuver ücreti başlığı altında ilave ücret alınmayacak" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından, hizmet sunucu kuruluşlar ile tüketiciler arasında ihtilafları önlemek ve tüketici mağduriyetini engellemek amacıyla yürütülen mevzuat değişikliği çalışması ilgili kuruluşlardan alınan görüşler dikkate alınarak tamamlanmış olup, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Önceki düzenlemede, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında çıkarılan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne göre, işletmeler, tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatlar dışında, servis ücreti gibi herhangi bir ad altında başka bir ücreti, menü ve fiyat listesinde açıkça yer vermek kaydıyla tüketicilerden talep edebilmekteydi. Bununla beraber, Ticaret Bakanlığı tarafından Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan son değişiklik sonucunda, Resmi Gazete'de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca, işletmeler tüketicilerden zorunlu olarak servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti veya benzeri adlar altında ilave ödeme talep edemeyeceklerdir. Tüketici sadece, bahşiş gibi, gönüllük esasına dayalı ödeme yapabilecek. Tüketiciler, sipariş verdikleri yiyecek ve içeceklerin bedeli dışında, yalnızca bahşiş gibi gönüllülük esasına dayalı olarak ve kendi istekleriyle ilave ödeme yapabilecekler, tüketicilerden zorunlu bir servis ücreti, masa ücreti talep edilmeyecektir" denildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Bartın Valiliği, Yerel Haberler, Ekonomi, Bartın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bartın'da Masa Ücreti Alınmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya’yı alarma geçirdi Yasaklanıyor Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz
Donald Trump Fed’e ateş püskürdü Donald Trump Fed'e ateş püskürdü
Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış
Kağıthane’de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi Kağıthane'de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi

15:40
Ve mutlu son Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı
15:19
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
14:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
14:12
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 15:46:47. #7.11#
SON DAKİKA: Bartın'da Masa Ücreti Alınmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.