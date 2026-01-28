Bartın\'da Minibüs Devrildi: 4 Yaralı

Bartın'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
E.B. (55) idaresindeki 74 AU 360 plakalı minibüs, Dereköyü köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
