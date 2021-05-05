Bartın'da ormanlık alanda kaybolan kişi 56 saat sonra bulundu - Son Dakika

Kale köyünde 3 Mayıs'ta evinden ayrılan Eray'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirmişti. Yaklaşık 100 kişiden oluşan 12 ekiple sürdürülen arama faaliyetlerine iz takip köpeklerinin yanı sıra drone ile de destek verilmişti.

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