Son Dakika Haberleri: Bartın'da otel çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Son Dakika Güncel Bartın'da otel çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Bartın'da otel çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

39 dakika önce

Bartın'ın Ulus ilçesinde belediye ait olan otelin çatı katında yangın çıktı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde belediye ait olan otelin çatı katında yangın çıktı. Yangın tüm oteli sarmadan çevre belediye itfaiyelerinin de yardımı ile söndürülerek kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın Ulus Belediyesine ait otel binasının çatı katında meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada otelde kalanlar ise kısa sürede tahliye edilirken, olay yerine gelen Ulus, Bartın ve Abdipaşa Belediyeleri ile Orman İşletmesine ait arozözler de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası yangın tüm binayı sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen ve kolunda kesik oluşan 2 itfaiye eri ise hastaneye kaldırıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, yangının 17.00 sıralarında çatı arasından çıktığını belirterek, "İlk müdahalemizi yaparak diğer itfaiye ekiplerine haber verdik. Yangına müdahale ettik. Elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz. Çok şükür can kaybımız yok. Eli kesilen ve dumandan etkilenen 2 itfaiye erimiz var ve onlarında durumu iyi" dedi.

(İHA)

Bartın'da otel çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Bartın, Ulus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 08:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan tuhaf Bağdadi açıklaması: Bağdadi'nin öldürülmesi konusunda Beyaz Saray'dan resmi doğrulama gelmedi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'nin çekilmesiyle ilgili açıklama: Rusya, teröristlerin çekildiğini teyit etti Bacaklarından vuruldu, sandalyeye oturup ambulansı bekledi! Soğukkanlılığıyla dikkat çekti Ukraynalı yönetmenden katılımcıya tepki: Oturuş şeklinizi değiştirin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 20:50:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'da otel çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]