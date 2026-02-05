Bartın'da Park ve Yeşil Alan Bakımı - Son Dakika
Bartın'da Park ve Yeşil Alan Bakımı

05.02.2026 12:34
Bartın Belediyesi, park ve yeşil alanlarda düzenli bakım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bartın Belediyesi tarafından parklar ile yeşil alanlarda çevre düzenlemesi ve bakım çalışmaları yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, temiz, düzenli ve güzel bir kent görünümü oluşturmak amacıyla birçok bölgede eş zamanlı çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Parklar, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ile yeşil alanlarda yürütülen yabani ot temizliği ve bakım çalışmalarıyla çevre sağlığının korunduğu aktarılan açıklamada, faaliyetlerle vatandaşların da bu alanlardan daha güvenli ve konforlu şekilde faydalanmasının sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, "Şehrimizin her köşesinde yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Park ve yeşil alanlarımız, vatandaşlarımızın nefes aldığı, dinlendiği ortak yaşam alanlarıdır. Ekiplerimiz bu alanlarda düzenli bakım ve temizlik çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Bartın için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İnkumu'nda haşarelere karşı mücadele

Bartın Belediyesi Kent Zararlıları ile Mücadele Birimi tarafından İnkumu tatil beldesinde ergin sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere yönelik mücadele çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından sivrisinek ile haşerelerin üreme alanları arasında bulunan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında kontrollü sıcak sisleme yapıldı.

Yetkililer, çalışmaların, hem çevreye hem de insan sağlığına duyarlı şekilde planlandığını bildirdi.

Kaynak: AA

12:31
