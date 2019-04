Bartın'da Türk Polis Teşkilatının 174'üncü Yılı Kutlandı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. Yılı Bartın'da törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. Yılı Bartın'da törenle kutlandı. Bartın Valiliği önündeki törene il protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, il müdürleri, emniyet ve askeri erkan ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.



Törende Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından konuşan İl Emniyet Müdürü Ogün Vural Bartın'da polisi görünür kılarak suça ve suçluya alan bırakmadıklarını söyledi. Emniyet Teşkilatının her zaman görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğini ifade eden Vural, "Bugün halkımızın sevgi ve güvenini kazanmış, milletimizin huzuruna, birlik ve beraberliğimize kast eden, tüm saldırıları kahramanca önlemiş, bu uğurda canları pahasına mücadele eden, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygılı ve demokratik toplum ilkelerinden ödün vermeden, anayasa ve yasalara sadakatle görev yapan polis teşkilatımızın 174. kuruluş yıldönümünü sizlerle kutlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Emniyet Teşkilatımız, insan odaklı, temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü benimsemiş, demokrasi kültürünü ön planda tutan, çağdaş bir yönetim anlayışı ile her zaman görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir. Bartın halkının huzur ve güvenliği için yasaların bize vermiş olduğu yetkiyi doğru, yerinde ve zamanında kullanacağımızın ve bu görevler uğruna hiçbir fedakarlıktan asla kaçınmayacağımızın bilinmesini isterim. Modern devletin en önemli görevi, kamu düzenini korumak ve yönetim yetkisini aldığı toplum ile bireylerin güvenliğini sağlamaktır. Suç ya da kabahatlerin işlenmeden önlenmesi, halkın ırz, can ve mal güvenliğinin sağlanması, toplum ve toplum düzenine yönelik mevcut ya da muhtemel tehlikelerin bertaraf edilmesi tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve vatandaşlarımızın işbirliğini gerektirmektedir. Bartın polisi olarak bu çalışmalarda bizlerden desteğini esirgemeyen başta Sayın Valimiz olmak üzere iş birliği içerisinde olduğumuz tüm kamu kurum ve kuruluşlarının değerli yöneticileri ile çalışanlarına, sivil toplum örgütlerine ve Bartın halkına şükranlarımı arz ediyorum" dedi.



Tören sonrasında Bartın Emniyet Teşkilatı, şehitliği de ziyaret etti. Saygı duruşun yapılıp İstiklal Marşının okunduğu ziyarette aynı zamanda tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti de yapıldı ve dualar edildi. - BARTIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

