Bartın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

BARTIN (İHA) – Bartın'da uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalarda 2,39 gram bonzai ve 0,71 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan şok uygulamalarda ise durdurulan bir araçtaki 3 kişi ile sürücünün üzerinde yapılan aramada toplam 4,36 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BARTIN