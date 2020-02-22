Bartın'da yangında ölen babaanne ve iki torununun cenazeleri defnedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da yangında ölen babaanne ve iki torununun cenazeleri defnedildi - Son Dakika

Bartın'da yangında ölen babaanne ve iki torununun cenazeleri defnedildi

7 saat önce

Bartın'ın Amasra ilçesinde, evde çıkan yangında ölen babaanne ve iki torununun cenazesi toprağa verildi.

Bartın'da yangında ölen babaanne ve iki torununun cenazeleri defnedildi, System.String[]

Bartın'ın Amasra ilçesinde, evde çıkan yangında ölen babaanne ve iki torununun cenazesi toprağa verildi.

Bartın Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Fatma Erkan (63) ile torunları Ali Asaf (2) ve Berat Ali Erkan'ın (4) cenazesi, Yukarısal köyündeki evin önüne getirildi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından helallik alındı.

Babaanne ve 2 torununun cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Törende, yangında iki çocuğunu kaybeden anne Birgül ve baba Ali Erkan ile ölen kardeşlerin ağabeyi Yiğit Erkan'ın (13), güçlükle ayakta durduğu görüldü. Baba ile oğlu, birbirlerine sarılarak ağladı.

Törene, Vali Vekili Abdullah Akdaş, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ile vatandaşlar katıldı.

Yukarısal köyünde, dün akşam üç katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, babaanne ve iki torunu hayatını kaybetmişti.

Ali Erkan, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:48 Kaynak: AA
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