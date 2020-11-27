Bartın Mahalli İdareler Birliği Meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bartın'da Mahalli İdareler Birliği Meclis toplantısı yapıldı.

Bartın Valisi Sinan Güner, Valilik salonundaki toplantıda yaptığı açıklamada, birlik olarak 2 büyük projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Amasra yolunda bulunan Uğurlar köyü mevkisine yapılan Bartın Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin 7/24 hizmet vermeye başladığını ifade eden Vali Güner, şunları kaydetti:

"İlimiz için bir değer önemli proje olan Bartın İli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi de tamamlanıp hizmete girdiğinde turizm şehri olan ilimizde atıklardan kaynaklı çevre kirliliği ortadan kalkacak. Tesis ayrıca ilimiz ekonomisine büyük katkı sağlayacak."

Toplantıda birliğin 2021 bütçesi de oybirliği ile 3 milyon 190 bin 705 lira olarak belirlendi.

Toplantıya il, ilçe ve belde belediye başkanları ile mahalli idareler birliği meclis üyeleri katıldı.