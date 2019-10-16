Son Dakika Haberleri: Bartın Üniversitesi'nde öğrenciler otantik öğrenme ortamında geleceğe hazırlanıyor
Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi'nde öğrenciler otantik öğrenme ortamında geleceğe hazırlanıyor

Bartın Üniversitesi'nde öğrenciler otantik öğrenme ortamında geleceğe hazırlanıyor

1 saat önce

Bartın Üniversitesi'nde öğrenciler, bir yandan sınıflarla sınırlı tutulmayan otantik öğrenme ortamında geleceğe hazırlanırken, diğer yandan da 'Sürdürülebilir Yeşil Kampüs' çalışmalarına destek veriyor.

Bartın Üniversitesi'nde öğrenciler otantik öğrenme ortamında geleceğe hazırlanıyor, System.String[]

Bartın Üniversitesi'nde öğrenciler, bir yandan sınıflarla sınırlı tutulmayan otantik öğrenme ortamında geleceğe hazırlanırken, diğer yandan da 'Sürdürülebilir Yeşil Kampüs' çalışmalarına destek veriyor.


Bartın Üniversitesi öğrencileri 'Öğrenerek eğleniyoruz' sloganıyla sınıflarla sınırlı tutulmayan bir ortamda derslerini işliyorlar. Bu doğrultuda, Bartın Meslek Yüksekokulu (MYO) Organik Tarım Programı, Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı ile Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri için dersler otantik öğrenme ortamında uygulamalı olarak yapıldı.


Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü alanında gerçekleştirilen derslerde, MYO öğrencilerine Prof. Dr. Zafer Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Gümüş ve Öğr. Gör. Veli Koca tarafından istilacı bitkiler ile bu bitkilerin doğada görülüp tanınması ve onlardan doğaya zarar vermeden kurtulmanın yolları anlatıldı.


Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte Bartın Orman Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Erol Kırdar ve Prof. Dr. Ali Durkaya'nın da katıldığı derste, öğrencilerle birlikte anlatılan konuların uygulaması da gerçekleştirildi.


Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından işlenen derste ise Doç. Dr. Mustafa Artar tarafından peyzaj uygulamaları hakkında bilgiler verilerek, kampüs alanında anlatılan konuların pratiği yapıldı. Ders kapsamında aynı zamanda 'Sürdürülebilir Yeşil Kampüs' uygulamalarına da katkı sunan öğrencilerin çalışmaları önümüzdeki günlerde de devam edecek.


"Tribünde değil, odağında ol" anlayışıyla hayata geçirilen pek çok sportif ve kültürel etkinlikle öğrencileri geleceğe hazırladıklarını kaydeden Rektör Uzun, "Öğrencilerimize derslerle sınırlı olmayan bir öğrenme ortamını sunuyoruz. Öğrencilerimizin iş hayatlarına olan uyumlarını kolaylaştırmak adına 3 artı 1 ve 7 artı 1 'İş Yeri Eğitim Modeli'ni Üniversitemiz geneline yaygınlaştırmaya gayret gösteriyoruz. Aynı zamanda otantik öğrenme ortamlarında; teorik bilginin yanında uygulamalara da yer vererek, öğrencilerimizin nitelikli bireyler olarak mezun olmalarını hedefliyoruz. Bu noktada ortaya koyduğumuz vizyon doğrultusunda katkı sunmaya devam eden tüm öğretim elemanlarımızı kutluyor, öğrencilerimize gösterdikleri gayret dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:32 Kaynak: İHA
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