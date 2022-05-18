Bartın Üniversitesi, TÜBİTAK'ın desteklediği 133 projeyle Türkiye'de 3. oldu - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi, TÜBİTAK'ın desteklediği 133 projeyle Türkiye'de 3. oldu

18.05.2022 09:45
Bartın Üniversitesi, TÜBİTAK'ın desteklediği 133 projeyle Türkiye'de 3. oldu

Bartın Üniversitesi, TÜBİTAK 2209-A kapsamında kabul edilen 133 projesiyle yükseköğretim kurumları arasında Türkiye 3.'sü oldu.

Bartın Üniversitesi, TÜBİTAK 2209-A kapsamında kabul edilen 133 projesiyle yükseköğretim kurumları arasında Türkiye 3.'sü oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca (BİDEB) yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" 2021/2 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı.

"Sürdürülebilir Gelişim" ve "Proje Tabanlı Öğrenme" hedefleriyle önemli çalışmalar yapan Bartın Üniversitesi, yeni dönemde de en fazla öğrenci projesi üreten yükseköğretim kurumları arasına girdi. 133 projesi desteklenmeye değer görülen Bartın Üniversitesi, yükseköğretim kurumları arasında ilk 3'te yer almayı başardı.

Bartın Üniversitesi, "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında 2019/2 döneminde 32 projesiyle üniversiteler arasında beşinci, 2020/1 döneminde 27 projesiyle ikinci, 2020/2 döneminde 58 projeyle dördüncü, 2021/1 döneminde 52 projesiyle üçüncü olmuştu.

"Öğrencilerimiz geleceğimize değer katmaya devam edecek"

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite olarak araştırma ve proje kültürünün geliştirilmesine dönük önemli çalışmalar yaptıklarını, sürdürülebilir gelişim hedefiyle çalışarak öğrenci merkezli bir eğitim ve öğretim anlayışıyla geleceğe yürüdüklerini belirtti.

"Tribünde değil odağında ol" sloganıyla öğrencilerin fikirlerini desteklediklerini, araştırma çıktılarını ulusal ve uluslararası akademik ortamlarda değerlendirmeleri yönünde kendilerini teşvik ettiklerini aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Gurur duyulacak bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte elde edilen başarılara her geçen gün yenilerini eklemeyi başarıyoruz. Gençlerimiz, geleceğimizi inşa ve ihya edecek bireylerdir. Buna inanıyor ve birçok alanda hayata geçirdiğimiz uygulamalarla öğrencilerimizin gelişimini destekliyoruz. Elektrikli otomobil, insansız hava aracı, insansız sualtı aracı üreten, roket tasarlayan, biyoteknoloji projeleri üreten, yaptıkları TÜBİTAK 2209 projeleriyle üniversitemizi Türkiye üçüncülüğüne yükselten öğrencilerimizle gurur duyuyoruz.

İnanıyorum ki yaptıkları çalışmalarla bizleri her zaman gururlandıran öğrencilerimiz geleceğimize değer katmaya devam edeceklerdir. Gayretleri dolayısıyla öğrencilerimizi kutluyorum. Onlara 'öğrenmeyi öğrenme' yolculuğunda yol arkadaşlığı yapan, nitelikli bireyler olarak yetişmeleri için fedakarca çaba gösteren akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Bartın Üniversitesi, Üniversite, Araştırma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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