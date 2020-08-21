Bartın Üniversitesi TÜBİTAK öğrenci projelerinde Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika

Bartın Üniversitesi, "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı" kapsamında proje sunan 99 üniversite arasında kabul edilen 27 projesiyle ikinci oldu.

Bartın Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı" kapsamında desteklenen proje sayısında ilk 5'te yer alan Bartın Üniversitesi, bu yıl desteklenen 27 projesiyle 99 üniversite arasında ikinci sıraya yerleşti.

Projelerden 16'sı Fen Fakültesi, 4'ü Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 4'ü Eğitim Fakültesi, 2'si Sağlık Bilimleri Fakültesi ve 1'i ise Bartın Orman Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlandı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerin sürekli gelişimini ve yetkinliklerinin artmasının her zaman öncelikleri olduğunu belirtti.

Öğrencileri mezun ederken donanımlı bireyler olmaları için birlikte ciddi çaba sarf ettiklerini aktaran Uzun, "Gerek ders ortamında gerekse ders dışı eğitim ve faaliyetlerle onları en iyi şekilde geleceğe hazırlanmanın gayretindeyiz. Bu noktada 27 öğrencimizin kabul edilen TÜBİTAK 2209-A projesi için mutluluk duymaktayım. Öğrencilerimize, 'Tribünde değil, odağında ol' anlayışıyla hareket ediyor ve onlara çok çeşitli bilimsel, sportif ve kültürel etkinlikle derslerle sınırlı olmayan öğrenme ortamları sunuyoruz. Bu yaklaşımın sonucunda öğrencilerimiz daha mezun olmadan karşılaşabilecekleri her duruma hazır oluyor." ifadelerini kullandı.