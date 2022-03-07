Bartın Valisi Güner'den okullarda inceleme - Son Dakika
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Bartın Valisi Güner'den okullarda inceleme

07.03.2022 11:21
Bartın Valisi Güner'den okullarda inceleme

Bartın Valisi Sinan Güner, kentte faaliyet gösteren bazı okullarda incelemelerde bulundu.

Bartın Valisi Sinan Güner, kentte faaliyet gösteren bazı okullarda incelemelerde bulundu.

İlk olarak Bilim Sanat Merkezini ziyaret eden Güner, merkezin fiziki yapısı ve eğitim öğretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Güner, gazetecilere, öğrencilerin merkezde genel yetenek, resim, müzik, dijital tasarım, robotik kodlama, yazılım, teknoloji, tasarım, yabancı dil, fen bilimleri, zeka oyunları gibi birçok alanda eğitim alarak kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Bartın'daki eğitim kalitesini daha da artırmanın gayretinde olduklarını vurgulayan Güner, "Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içindeyiz." dedi.

Güner, daha sonra Şehit Ahmet Seçen Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesini ziyaret ederek inceleme yaptı.

Ziyaretlerde, İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin de yer aldı.

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Sinan Güner, Bartın, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın Valisi Güner'den okullarda inceleme - Son Dakika


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