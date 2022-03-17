Bartın Valisi Güner Kurucaşile'de incelemede bulundu - Son Dakika
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Bartın Valisi Güner Kurucaşile'de incelemede bulundu

17.03.2022 14:19
Bartın Valisi Güner Kurucaşile'de incelemede bulundu

Bartın Valisi Sinan Güner, Kurucaşile ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bartın Valisi Sinan Güner, Kurucaşile ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Güner, Kurucaşile Kaymakamlığını ziyaret ederek, göreve yeni başlayan kaymakam Muhammed Ebrar Evsen'e başarılar diledi, kaymakamlık hizmet binasındaki kurumları gezerek personelle görüştü.

Kurucaşile Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulunan Güner, okulun gemi yapım atölyesini gezerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından Kurucaşile Halk Eğitim Merkezini ziyaret eden Güner, kursiyerlerle sohbet ederek yaptıkları çalışmaları inceledi.

Güner, Kurucaşile Anaokulu'nda da incelemelerde bulundu.

???????İlçede vatandaşları ve esnafı da ziyaret eden Güner, muhtarlarla bir araya da gelerek talepleri dinledi.

Vali Güner'e incelemelerinde, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın ve İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar eşlik etti.

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Anadolu Lisesi, Sinan Güner, Kurucaşile, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın Valisi Güner Kurucaşile'de incelemede bulundu - Son Dakika


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