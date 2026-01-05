Bartınspor\'da Kriz ve Genel Kurul Mesajı

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Bartın spor'un Kulüp Başkanı Mehmet Maden, "Bu takımın selameti nisan ayında yapılacak olağan genel kuruldadır" diye konuştu.

Bartınspor Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Mehmet Maden ve yönetim kurulu üyeleri, takımın küme düşeceği yönündeki söylemlere tepki gösterdi. Başkan Maden, "Lig bitmeden hiçbir takım küme düşmüyor arkadaşlar. Ama bu şehrin çok bilmişleri bu takımı şuan da kümeye düşürdü. Bartınspor üzerinden öyle bir algı oluşturdular ki ortalık yangın yeri oldu. Benim başkanlığı yaptığım yönetimde Bartın tarihindeki 50 senelik spor adamları var. Şimdi müsade edin de biz de Bartınlı spor adamları olarak, spora katkı sunalım. Bartın'ın gençlerinin önünü açalım" dedi.

Maddi güçleri olmadığını belirten Başkan Maden, "Biz spor adamıyız arkadaşlarım ve ben bu yönetimi bu şekilde aldık. Spor adamı sporla ilgili işler yapar. Bartınspor'un içinde siyasetin ne işi var" şeklinde konuştu. Başkanlar Genel Kurulu'nda istifasının istendiğini belirten Maden, Olağanüstü Genel Kurul'a gitmeyeceklerini ifade etti. Mehmet Maden Nisan ayında Olağan Genel Kurul toplantısının da yapılacağını kaydederek, "Bizim beceriksizliğimden yola çıkılarak istifamız istendi. Beni istifaya genel kurul davet eder dedim. Yasalar, tüzük ne emrediyorsa, onu yaparım. O zaman, o süreç içerisinde kulübü genel kurula getiririm. O süreç de beni bağlar. Burası bir kulüp ise kulübün de genel kurulu varsa, Genel Kurul'un üzerinde kimse olamaz. Bu kulübü olağanüstü kongreye götürme yetkisi, yönetimde. Bunu haricinde bizi istemeyenler, Genel Kurul içerisinde istemeyenler, üye sayısının 5'te biri kadar imza toplayıp, genel kurul istiyoruz derler. Bu genel kurulun isteğine de yönetim olarak biz karar veririz. Bu süreç 30 günden aşağıya olmaz. 3 haftalık arada, genel kurulla mı, transferle mi uğraşacağız. veya başka bir şey ile mi uğraşacağız. Bu takımın selameti Nisan ayında yapılacak olan olağan Genel kuruldadır. Destek verilmezse Bartınspor haritadan silinmez arkadaşlar. Şerefiyle düşer. Bu bir mücadeledir" ifadelerini kullandı.

"Bartınspor Kulübü pay edilemeyen pastaya dönüştü"

Maden sözlerine, "Bu kulüp profesyonel olduğu 1984 yılından içinde bulunduğumuz dakikaya kadar pay edilemeyen bir pastaya dönüşmüştür. Ne hikmetse amatörken bu kulübün yanına kimse yaklaşmıyor. Yine amatör ama şimdi pay edilemiyor. Neden? Çünkü işi sistemden çıkardılar" diye konuştu. - BARTIN