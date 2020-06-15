Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda soruşturma sürüyor - Son Dakika

Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda soruşturma sürüyor
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilgili sosyal medya sitesinde çirkin paylaşımlar yapılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan V.Y. emniyetteki sorgusunun ardından serbest kalırken, mesajı atan V.M.'nin ise sorgusu sürüyor.
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilgili sosyal medya sitesinde çirkin paylaşımlar yapılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan V.Y. emniyetteki sorgusunun ardından serbest kalırken, mesajı atan V.M.'nin ise sorgusu sürüyor.
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya sitesi Twitter'da V.M. tarafından hedef alındı. V.M.'nin paylaşımı sonrası sosyal medyada Başak Demirtaş'a çok sayıda destek mesajı gelirken, paylaşımı yapan kişiye tepki gösterildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında paylaşımı yapan V.M. dün gözaltına alındı. Devam eden soruşturma kapsamında V.Y. de gözaltına alındı. V.Y. emniyetteki sorgusunda paylaşımı kendisinin yapmadığını söyledi. Yapılan incelemede V.Y.'nin paylaşımı yapmadığı anlaşılınca emniyetteki sorgusunun ardından serbest kaldı. V.M.'nin ise sorgusu devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 02:00 Kaynak: DHA
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