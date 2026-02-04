Başakale'de Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
Başakale'de Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

04.02.2026 17:24
Van'ın Başkale ilçesinde kaçakçılığa yönelik operasyonda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D ve F.S hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Başakale'de Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

Başakale'de Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi
