Başakşehir'de genç gazetecilerin 2'nci dönem eğitimleri başladı - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi'nin gazeteciliğe gönül veren gençler için hayata geçirdiği Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu'nda 2'nci dönem eğitimleri başladı. Kursiyerler, 6 hafta boyunca deneyimli gazetecilerden yeni medya, muhabirlik ve editörlük alanında eğitim alacak.

Başakşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik eğitim çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu'nda, ikinci dönem heyecanı başladı. Yeni medyaya yeni bir soluk kazandıran okulda, gazetecilik ve editörlüğün tüm detaylarını ele alınacak. Deneyimli gazetecilerden eğitim alacak kursiyerler, mesleki anlamda kendilerini geliştirebilecek.

"İLK DERS HEYECANINI YAŞADIK"

Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu'nun kendilerine büyük değer ve katkılar sağlayacağını söyleyen kursiyer Aygül Temiz, "Hocalarımızın anlatımı, bilgi ve deneyimleri bizlere yeni ufuklar açacak. İlk dersimizde bunu gördük ve bu heyecanı yaşadık" dedi.

Tecrübe kazanmak ve gazetecilik alanında kendini geliştirmek için eğitimlere katıldığını belirten Esra Yiğit de "Eğitim aldığımız hocalarımız alanında uzman. Haber yazımından inceleme yapmaya, olay takibinden soru sormaya kadar birçok alanca kendimizi geliştirme imkanı bulacağız" diye konuştu.

YENİ NESİL HABERCİLİK MERKEZİ

"Yeni nesil habercilik merkezi" sloganı ile kapılarını açan okulda haberin kaynağı, yazım süreçleri, soru sorma teknikleri ve doğru içerik üretimi alanında eğitimler verilecek. 6 hafta sürecek eğitimlerde Fatih Selek temel gazetecilik, Esra Toptaş yeni medya, Kenan Kıran sosyal medyada habercilik, Nuriye Çakmak Çelik röportaj haberciliği, Taha Hüseyin Karagöz muhabirlik ve editörlük alanındaki tecrübelerini kursiyerlerle paylaşacak.