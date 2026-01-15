Başakşehir\'de İETT Kazası: 5 Yaralı

Başakşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen ve seyir halindeki 3 İETT otobüsünün karıştığı kazada 5 yolcu yaralandı. Kaza sonrası 2 İETT otobüsü kullanılamaz hale gelirken, kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Başakşehir Eski Edirne Asfaltı Caddesi Habipler istikametinde meydana geldi. 3 İETT otobüsünün karıştığı kazada 5 yolcu hafif yaralanırken, kazaya karışan otobüsler çekici yardımıyla kaza alanından kaldırıldı. Kazaya karışan 3 otobüsün 2'si kullanılamaz hale gelirken, kaza anı araç içi kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
