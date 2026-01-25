Başakşehir\'de Kamyon Şoförü Hayatını Kaybetti

Başakşehir'de aracı arızalanan kamyon şoförü, kabini kaldırarak arızayı gidermek istedi. O sırada düşen kabinin altında kalan talihsiz adam hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi Bozcaada Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aracı arızalanan kamyon şoförü Ali Çevik, motor sorununu gidermek için şoför kabinini kaldırdı. O esnada kabin aniden Çevik'in üzerine düştü. Yaşanan olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Uzun süren çalışmalar sonucunda itfaiye ekipleri Çevik'i bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekipler, Çevik'in hayatını kaybettiğini belirlerken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından talihsiz adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL