Başakşehir'de Şantiye Yangını: İşçiler Kurtarıldı - Son Dakika
Başakşehir'de Şantiye Yangını: İşçiler Kurtarıldı

Başakşehir\'de Şantiye Yangını: İşçiler Kurtarıldı
28.01.2026 13:37
İstanbul Başakşehir'de şantiye alanında çıkan yangında çatıda mahsur kalan işçiler kurtarıldı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde şantiye alanında çıkan yangında çatıya sığınan işçiler, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Yangın, Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Kayabaşı Bulvarı üzerinde yapımı devam eden binanın şantiye alanında çıktı. İddiaya göre, işçilerin ısınmak amacıyla şantiye içerisinde yaktığı ateş, kısa sürede kontrolden çıkarak yapım malzemelerine sıçradı. Alevler hızla büyüyerek yaklaşık 5 bin metrekarelik kapalı alanın 2 bin metrekarelik bölümünü etkisi altına aldı. Yangının zaman zaman farklı katlara da sıçradığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında bazı işçilerin ara katlarda alevlerin arasında kaldığı, kurtulmak için çatıya çıktığı öğrenildi. Çatıda mahsur kalan işçiler, itfaiye merdiveniyle kurtarılarak aşağı indirildi. Kurtarma anları drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Dumandan etkilenen bazı işçilere olay yerinde sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi. İşçilerin hastaneye kaldırılmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise şantiye çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
