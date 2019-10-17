Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de servis minibüsü duvara çarptı
Son Dakika Güncel Başakşehir'de servis minibüsü duvara çarptı

Başakşehir'de servis minibüsü duvara çarptı

36 dakika önce

Başakşehir İkitelli'de servis midibüsünün duvara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Başakşehir İkitelli'de servis midibüsünün duvara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Dereli Sokak'ta seyir halindeki S.G'nin kullandığı 34 LAF 989 plakalı midibüs, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Midibüs, ana akım elektrik kablolarını taşıyan elektrik direğinin üzerinde bulunduğu zeminin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan şoför S.G. ve 7 yolcu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, Serkan Güzel'i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, yaralıları, ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

Başakşehir'de servis minibüsü duvara çarptı

Ziya Gökalp Mahallesi, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başakşehir'de feci kaza! Servis trafoya çarptı
Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: Yeni Milli Piyango modeliyle hasılat 3 katına çıkacak Trump, Türkiye ile ilgili skandal yayına imza atan kanalın muhabirini yerin dibine soktu ABD'li albay, terör örgütü YPG beğenisini tepki üzerine kaldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 10:16:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de servis minibüsü duvara çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]