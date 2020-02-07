Başakşehir'de su tankeri devrildi - Son Dakika
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Başakşehir'de su tankeri devrildi

6 saat önce

BAŞAKŞEHİR'de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği su tankeri devrildi.

BAŞAKŞEHİR'de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği su tankeri devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 17.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi Muratdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Coşkun yönetimindeki 41 L 6076 plakalı su tankeri, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan Coşkun ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ekipler tankerin etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Şarampole yuvarlanan tankeri kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Başakşehir'de su tankeri devrildi

Şahintepe Mahallesi, Ali Coşkun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:57 Kaynak: DHA
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