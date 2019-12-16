BAŞAKŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI - Son Dakika

Ekipler, Güvercintepe yan yolda da bir başka şüpheli aracı takibe aldı. Bu araçtan başka bir araca uyuşturucu madde verildiği sırada Murat K.(25) ve küçük yaştaki M.K.'yı suçüstü yakalandı. . Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda ise 3,30 gram metamfetamin maddesi, 4 bin 100 gram skunk uyuşturucu madde, 960 gram uyuşturucu madde, 830 uyuşturucu hap, 18 gram kokain, hassas tartı, silah, pompalı tüfek, uyuşturucu madde satışından kazanıldığı düşünülen 3 bin 500 lira ve 20 dolar ele geçirildi.Yakalanan 4 şüpheli Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntü Dökümü-------------------şüphelilerin evinde arama yapılması-uyuşturucu maddelerin bulunması