(İSTANBUL) - Süper Lig'in 21. haftasında Eyüpspor konuk ettiği Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında İkas Eyüpspor ile Rams Başakşehir karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayan ve hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmayı Başakşehir deplasmanda 2-1 kazandı.
Konuk takım Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Davie Selke ve 53. dakikada Elder Şahmuradov attı. Ev sahibi Eyüpspor'un tek golünü ise 90 artı 3. dakikada Umut Bozok kaydetti.
Eyüpspor, Başakşehir'e 2-1 Mağlup Oldu
