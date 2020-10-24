Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden 2 galibiyet, 1 beraberlik

Medipol Başakşehir 'in Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki rakipleri liglerinde haftanın maçlarını oynadı. Leipzig , sahasında Hertha Berlin 'i 2-1 ile geçerken, Manchester United , sahasında Chelsea ile golsüz berabere kaldı. PSG ise lig sonuncusu Dijon'u 4-0 mağlup etti.Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir'in geçtiğimiz hafta içinde 2-0 mağlup olduğu Leipzig, sahasında Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi. Berlin ekibi, 8'inci dakikada Cordoba'nın attığı golle öne geçti. 11'inci dakikada Leipzig, Upamecano'nun golüyle cevap verdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 77'nci dakikada Sabitzer penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-1. Konuk ekipte Zeefuik, 50'nci dakikada ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.MANU, CHELSEA İLE YENİŞEMEDİBaşakşehir ile aynı grupta yer alan bir başka takım olan Manchester United ise Premier Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Chelsea'yi konuk etti. Yeni transfer Cavani'nin ilk kez Manchester United forması giydiği karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.PSG SAHASINDA ZORLANMADI

Başakşehir'in 28 Ekim Çarşamba günü sahasında konuk edeceği Paris Saint Germain, Ligue 1'in 8'inci haftasında Dijon ile karşı karşıya geldi. PSG, her iki yarıda da bulduğu gollerle rakibini 4-0 mağlup etti. Paris Saint Germain'e galibiyeti getiren golleri 3 ve 23'üncü dakikalarda Moise Kean ile 82 ve 88'inci dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

- Manu