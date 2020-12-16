Başakşehir, Turgutluspor maçına hazır
16.12.2020 17:35
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur'unda yarın sahasında Turgutluspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur'unda yarın sahasında Turgutluspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Antrenmana dinamik ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 pas oyunu oynadı. Antrenman gerçekleştirilen taktik çalışmalarla sona erdi.Turuncu-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur'unda yarın saat 19.00'da Turgutluspor'u konuk edecek. Karşılaşmada Turgut Doman düdük çalacak. Doman'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kapluhan ve Ata Yıldırım üstlenecek.
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