Başakşehir, Turgutluspor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur'unda yarın sahasında Turgutluspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Antrenmana dinamik ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 pas oyunu oynadı. Antrenman gerçekleştirilen taktik çalışmalarla sona erdi.Turuncu-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur'unda yarın saat 19.00'da Turgutluspor'u konuk edecek. Karşılaşmada Turgut Doman düdük çalacak. Doman'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kapluhan ve Ata Yıldırım üstlenecek.