Başakşehir zorlu Portekiz deplasmanında! Sporting'in son 6 maçının 4'ünde iddaa'da...

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SPORTING - BAŞAKŞEHİR



Sporting, sakatlıklığı bulunan Luiz Phellype ile Manchester United'a sattığı Bruno Fernandes'i UEFA listesinden çıkarttı ve Slovan Bratislava'dan 6 milyon euro bedelle transfer edilen Andraz Sporar'ı maç kadrosuna ekledi.



Portekiz ekibinin as kalecisi Renan Ribeiro cezalı, cezası olmasaydı da sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecekti. Tecrübeli savunmacı Jeremy Mathieu'nun da geri dönüş tarihi belli değil, rövanşa bile yetişemeyebilir.



Bruno Fernandes'in gidişi sonrası 3 lig maçına çıktılar ve sadece 1 kez kazanabildiler.



Teknik patron Silas'ın hala takıma uygun formasyonu bulamadığını, yıldız ismin yokluğunu oldukça hissettiklerini söyleyebiliriz.



Başakşehir ise sözleşmesini feshettiği Arda Turan'ın yerine Gökhan İnler'i UEFA kadrosuna ekledi.



Robinho deplasmana götürülmedi, Mehmet Topal'ın hafif bir sakatlığı var, orta alanda Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'nin oynaması bekleniyor.



Süper Lig'de Crivelli ve Demba Ba'yı en ileride, kanatlarda ise Elia ve Visca'yı izliyorduk. Eleme maçı olduğu için Teknik Direktör Okan Buruk hücum opsiyonlarını revize edebilir, orta alanı biraz daha kalabalıklaştırabilir.



Üyelerin yaklaşık %52'si Portekiz ekibinin ilk maçı kazanacağını düşünüyor.



YORUMCUSU ESAT SOYDABİRCAN'IN TERCİHİ...



Temsilcimiz Başakşehir, Portekiz'de zorlu bir maça çıkacak. Geçtiğimiz hafta sonunda ligde Beşiktaş'ı yenerek moral buldular, bulundukları gruptan da lider olarak tur atlayınca büyük sükse yapmışlardı.



Sporting sahasında favori olsa da Başakşehir'in Avrupa motivasyonu çok farklı!



Sporting sezon öncesi hazırlık maçında Liverpool'la karşılaşmıştı...



