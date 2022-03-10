Başarılı sporcular Kaymakam Gür'ü ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Başarılı sporcular Kaymakam Gür'ü ziyaret etti

10.03.2022 13:36
Başarılı sporcular Kaymakam Gür'ü ziyaret etti

Başyayla Kaymakamı Seda Gür okul sporları kapsamında Karaman'da düzenlenen Bilek Güreşi Kızlar ve Erkekler Gençler B Kategorisinde il birincisi olan öğrencileri makamında kabul etti.

Başyayla Kaymakamı Seda Gür okul sporları kapsamında Karaman'da düzenlenen Bilek Güreşi Kızlar ve Erkekler Gençler B Kategorisinde il birincisi olan öğrencileri makamında kabul etti.

Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Gür, sporun öneminin ve alınan derecelerin ilçenin tanıtımı adına daha da geliştirilerek devamının sağlanması için gerekenlerin yapılacağını söyledi.

Ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

YORUMLAR
500
Vali Işık: 'Her zaman sporcularımızın yanındayız' Vali Işık: 'Her zaman sporcularımızın yanındayız' Karaman'da 'Geçmişten Günümüze' defilesi Karaman'da 'Geçmişten Günümüze' defilesi

Başyayla, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başarılı sporcular Kaymakam Gür'ü ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları hava durumu sebebiyle 1 hafta ertelendi!
13:31 Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede?
13:28 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Antalya'daki zirve sonrası ilk açıklama: Diplomasiye devam!
13:18 Ordu'da balıkçıların ağına takılan 4 kilogramlık kırlangıç balığı 800 liradan satışa çıkarıldı
13:11 Rusya Dışişleri Bakanı: Müzakereler önemli ama Ukrayna kendi halkını 'sivil kalkan' olarak kullanıyor
13:02 Antalya'daki tarihi zirveden çıkan Ukrayna Dışişleri Bakanı konuşu: Ateşkeste ilerleme sağlanamadı, bu savaşı durduramayız çünkü savunmadayız
12:57 İstanbul'da bir tiyatro sahnesinin elektriği borçları yüzünden kesildi: Moda Sahnesi oyunlarını karanlıkta oynayacağını açıklamıştı
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
12:42 Yıllarca kocasının mezarı diye bomboş bir toprak parçasını ziyaret etmiş! Bu aldatmaca tam 27 yıl sürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 13:43:28. #1.11#
SON DAKİKA: Başarılı sporcular Kaymakam Gür'ü ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement