Başçiftlik'te Karla Mücadele Devam Ediyor
Başçiftlik'te Karla Mücadele Devam Ediyor

21.01.2026 19:16
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezinde belediye ekiplerince yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Anayollar, cadde ve sokakların kar temizliği sonrasında belediye ekipleri park ve bahçelerdeki karları temizlemeye başladı.

Belediye Başkanı Şaban Bolat, yaptığı açıklamada, bu yıl ilçede son 10 yılın en fazla kar yağışının yaşandığını, karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Başçiftlik, Güncel, Tokat, Son Dakika

20:06
