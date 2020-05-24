Başhekim İliklerden, hastane personeli ve hastalarla bayramlaştı - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden, hastane personeli ile hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.



Ramazan Bayramında personeller ve hastalarla bir araya gelen İliklerden servisleri dolayarak hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de bayramlarını kutladı.

Hastaların durumu hakkında bölüm sorumlularından bilgi alan İliklerden, tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak, içinde bulundukları zorlu sürecin sona ermesi temennisinde bulundu.