Başı kavanoza sıkışan kediyi 5 saatlik çabayla kurtardı - Son Dakika

MUĞLA'da Nafiz Türkmen (56), cam kavanoza başı sıkışan kediye 5 saatlik çaba sonucu kurtardı.
Marmaris'te yaşayan işçi emeklisi Nafiz Türkmen, Orhaniye Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında yürüyüşe çıktığı sırada, bir kedinin başının cam kavanoza sıkıştığını fark etti. Türkmen'in yanına yaklaştığı kedi kaçtı. Türkmen, yaklaşık 5 saat peşinden koştuğu kediyi, bir evin giriş katında yakalayıp, başındaki kavanozu çıkardı. Kedi, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.
Kaynak: DHA
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