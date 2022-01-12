Üye Girişi
Başı kavanoza sıkışan kediyi 5 saatlik çabayla kurtardı - Son Dakika

Başı kavanoza sıkışan kediyi 5 saatlik çabayla kurtardı

12.01.2022 15:33

MUĞLA'da Nafiz Türkmen (56), cam kavanoza başı sıkışan kediye 5 saatlik çaba sonucu kurtardı.

MUĞLA'da Nafiz Türkmen (56), cam kavanoza başı sıkışan kediye 5 saatlik çaba sonucu kurtardı.

Marmaris'te yaşayan işçi emeklisi Nafiz Türkmen, Orhaniye Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında yürüyüşe çıktığı sırada, bir kedinin başının cam kavanoza sıkıştığını fark etti. Türkmen'in yanına yaklaştığı kedi kaçtı. Türkmen, yaklaşık 5 saat peşinden koştuğu kediyi, bir evin giriş katında yakalayıp, başındaki kavanozu çıkardı. Kedi, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.


Başı kavanoza sıkışan kediyi 5 saatlik çabayla kurtardı
Başı kavanoza sıkışan kediyi 5 saatlik çabayla kurtardı
Başı kavanoza sıkışan kediyi 5 saatlik çabayla kurtardı
Başı kavanoza sıkışan kediyi 5 saatlik çabayla kurtardı
YORUMLAR
500

Marmaris, Türkmen, işçi, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başı kavanoza sıkışan kediyi 5 saatlik çabayla kurtardı - Son Dakika


Boşandığı karısını yanıcı madde dökerek yaktı Boşandığı karısını yanıcı madde dökerek yaktı         
15:59
Sonunda evleniyorlar mı? Masumlar Apartmanı'nda mutlu son fotoğrafları Sonunda evleniyorlar mı? Masumlar Apartmanı'nda mutlu son fotoğrafları         
15:53
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Brezilya'da doğum sancısı tutan kadın hastaneye yetişemeden otobüste doğurdu Brezilya'da doğum sancısı tutan kadın hastaneye yetişemeden otobüste doğurdu         
14:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlu annesinin yanına gelince renkli görüntüler ortaya çıktı KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlu annesinin yanına gelince renkli görüntüler ortaya çıktı         
11:16
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19

Son Dakika Haberleri
15:58 Boşandığı karısını yanıcı madde dökerek yaktı
15:57 Kapanma mağduru! Görücü usulüyle evlenmeye gittiği evde mahsur kaldı
15:53 Sonunda evleniyorlar mı? Masumlar Apartmanı'nda mutlu son fotoğrafları
15:50 Lerzan Mutlu, Demet Akalın'ı hedef aldı: Tek yaptığın insanların arasını bozmak
15:44 Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi
15:38 Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi
15:26 Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları
15:24 Vakaların 75 bine dayanması sonrası okullar erken kapanacak mı? Bakan Özer'den "devam" açıklaması
15:15 Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi
15:02 Herkes merak ediyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal'ın karnesi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 16:08:35. #1.12#
SON DAKİKA: Başı kavanoza sıkışan kediyi 5 saatlik çabayla kurtardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement