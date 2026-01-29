MANİLA, 29 Ocak (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Basilan eyaleti açıklarında batan feribotta 11 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan yolcuları arama çalışmalarına yerel halkın da destek verdiği belirtildi.
Yerel basında perşembe günü yer alan haberlere göre sabah saatlerinde bulunan cansız bedenlerle birlikte Trisha Kerstin 3 adlı feribotta hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.
Zamboanga kentinden Sulu eyaletindeki Jolo Adası'na doğru yol alan feribot, pazartesi günü yerel saatle 02.00 sularında Sulu Denizi'nde bir belediye olan Hadji Muhtamad'daki Baluk-Baluk Adası açıklarında batmıştı.
Son Dakika › Güncel › Basilan'da Feribot Faciası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?