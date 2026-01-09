Basın Emekçilerine Teşekkür - Son Dakika
Basın Emekçilerine Teşekkür

Basın Emekçilerine Teşekkür
09.01.2026 09:10
ASKON Başkanı Turan, gazetecilerin toplum için önemli görevler üstlendiğini vurguladı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Turan, gazetecilik mesleğinin toplumu aydınlatma ve halkın haber alma özgürlüğünü sağlama noktasında büyük bir sorumluluk taşıdığını belirterek, basın mensuplarının fedakar çalışmalarını takdir etti.

Başkan Turan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sağlıklı bir demokratik sistemin vazgeçilmez unsuru olan basın, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde, toplumun ilerlemesinde ve medeniyetin inşasında hayati görev üstlenmektedir. Gazetecilik, toplumun doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan ve halkın taleplerini kamuoyuna yansıtan, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Basın mensuplarımız, günün her saatinde ve her türlü zorluğa rağmen görevlerini yerine getirerek halkımızın haber alma hakkını savunmaktadır.

Tarafsız ve doğru habercilik anlayışıyla toplumu bilgilendiren, halkımızın bilinçlenmesine katkı sunan gazetecilerimiz, aynı zamanda yerel yönetimlerle vatandaşlar arasında bir köprü görevi görmektedir. Erzurum'da hayata geçirilen projelerin ve hizmetlerin halkımıza ulaştırılmasında, gazetecilerin çabası son derece kıymetlidir.

Kamuoyunu bilgilendirmek gibi önemli bir misyon üstlenen gazetecilerimiz, toplumsal bilinç ve dayanışmanın sağlanmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Her bir haber, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasına hizmet eden bir emektir. Bu noktada, gazetecilerin her türlü övgüyü hak ettiklerini ifade etmek istiyorum.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, halkımızın haber alma hakkını fedakarca savunan, gece gündüz demeden görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Görevleri sırasında hayatını kaybeden değerli gazetecilerimizi rahmetle anıyor, ailelerine sabır diliyorum. Tüm basın emekçilerimize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl temenni ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Basın Emekçilerine Teşekkür - Son Dakika

SON DAKİKA: Basın Emekçilerine Teşekkür - Son Dakika
