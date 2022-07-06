Basın İlan Kurumu, 'Basın Ahlak Esasları'nı Değiştirdi

Basın İlan Kurumu, 'Basın Ahlak Esasları'nda değişiklik yaptı. 1994 tarihli metne, "Suçu ve suçluyu övecek, halkı kin veya düşmanlığa tahrik edecek yayın yapılamaz" ilkesi eklendi. "Terörü özendirecek yayın yapılamaz" ilkesi ise "Terör örgütleri, bunların üyeleri ve olaylar hakkında bilgi ve görsellere, bu örgütleri meşru gösterecek şekilde yer verilemez" şeklinde genişletildi. Eski metinde "Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur, kendisine verilen sırları ve kaynağını açıklayamaz" ifadesi ile yer alan ilke, "Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur, kendisine verilen sırları ve kaynağını açıklamaya zorlanamaz" ifadesi ile değiştirildi.

Basın İlan Kurumu, 18 Kasım 1994 tarihli 'Basın Ahlak Esaslarına Dair Genel Kurul Kararı'nı değiştirdi. 27 Mayıs 2022 tarihli genel kurul kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararla; resmi ilan ve reklam yayınıyla ilgili süreli yayınların basılı nüshalarında, resmi ilan yayınlayan gazetelerin kendilerine ait internet haber sitelerinde ve sosyal ağ hesaplarında uymaları gereken Basın Ahlak Esasları ve bu konuda kurum tarafından gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

GAZETELERİN İNTERNET SİTELERİ, BASIN AHLAK ESASLARI KAPSAMINA ALINDI

Sadece resmi ilan yayınlayan gazetelerin değil, bu gazetelerin kendilerine ait internet haber sitelerinin ve sosyal ağ hesaplarının da Basın Ahlak Esasları'na uyması zorunluluğu getirildi. Kararda, "Süreli yayınların basılı nüshaları ile resmi ilan yayınlayan gazetelerin kendilerine ait internet haber siteleri ve sosyal ağ hesapları, Basın Ahlak Esasları'na uymak zorundadır" denildi.

Kararda, "internet haber sitesi" tanımı da yapıldı. İnternet haber sitesi, "Resmi ilan yayınlayan gazetelerin ek gösterge hakkından yararlanmalarını sağlayan kendilerine ait haber siteleri" olarak tanımlandı. "Sosyal ağ hesabı" için de aynı tanımlama yapıldı.

'LEKELENMEME HAKKI' BASIN AHLAK ESASLARI'NA EKLENDİ

1994 tarihli Basın Ahlak Esasları'nın "Anayasa ve Kanunlara Uygunluk" başlıklı bölümünde ayrıntılı değişiklikler yapıldı. Haber ve yorumlarda 'suçsuzluk' ilkesinin ihlal edilemeyeceğine ilişkin ilkeye, 'lekelenmeme hakkı' da eklendi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ, BUNLARIN ÜYELERİ VE OLAYLAR HAKKINDA BİLGİ VE GÖRSELLERE, BU ÖRGÜTLERİ MEŞRU GÖSTERECEK ŞEKİLDE YER VERİLEMEZ"

Eski metinde yer almayan "Suçu ve suçluyu övecek, halkı kin veya düşmanlığa tahrik edecek yayın yapılamaz" ilkesi de yeni metne eklendi.

"Terörü özendirecek yayın yapılamaz" ilkesi, "Terör örgütleri, bunların üyeleri ve olaylar hakkında bilgi ve görsellere, bu örgütleri meşru gösterecek şekilde yer verilemez" şeklinde genişletildi.

'DİN İSTİSMARI' İLKESİ GENİŞLETİLDİ

Eski metinde yer alan "Din istismar edilemez" ilkesi, yeni metinde "Din ve dini duygular yahut dinen kutsal sayılan değerler istismar edilemez ve kötüye kullanılamaz" şeklinde değiştirildi.

"Toplumun temeli olan aile yapısını bozmaya yönelik ve ailenin korunmasına aykırı yayın yapılamaz" ve "Türk toplumunun ortak milli ve manevi değerlerini zayıflatmaya yönelik yayın yapılamaz" ilkeleri de yeni metne eklendi.

"KAYNAĞINI AÇIKLAYAMAZ" YERİNE "AÇIKLAMAYA ZORLANAMAZ" DENİLDİ

Eski metinde yer alan "Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur, kendisine verilen sırları ve kaynağını açıklayamaz" ifadesi ile yer alan ilke, "kaynağını açıklamaya zorlanamaz" olarak değiştirildi.